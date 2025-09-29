L'autore televisivo racconta la sua versione dei fatti, chiarisce le incomprensioni e ribadisce l'amicizia di lunga data con Pippo Baudo, cercando di mettere fine alla querelle, senza risparmiare una frecciata al soprano. Ieri, 28 settembre, Katia Ricciarelli è stata ospite per la seconda volta consecutiva a Verissimo e, come già accaduto in passato, il suo intervento ha scatenato nuove polemiche. Il soprano ha criticato l'ex marito Pippo Baudo e ha espresso il desiderio di prendere a sberle Giancarlo Magalli per alcune sue affermazioni. L'intervento di Katia Ricciarelli a Verissimo La cantante lirica si è detta delusa e tradita da Pippo Baudo che non le aveva mai detto di avere un figlio: "Mi ha nascosto la verità sul figlio Alex. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli: "polemica solo per andare ospite in vari programmi"