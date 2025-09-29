Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo | Correggo inesattezze

Katia Ricciarelli è tornata a Verissimo. Nella puntata del 28 settembre, l’ex Soprano ha parlato del suo rapporto con Pippo Baudo e, soprattutto, delle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli che hanno acceso un vero e proprio botta e risposta mediatico. Nel corso dell’intervista resa a Silvia Toffanin, Ricciarelli ha espresso con fermezza il suo disappunto per le parole del conduttore televisivo, accusandolo di aver diffuso versioni “infondate e cattive” sul suo matrimonio con il presentatore di Militello in Val di Catania a tal punto da spingerla a una dichiarazione inattesa, soprattutto per il salotto pacato di Canale5: “A Magalli darei una sberla”, ha dichiarato, rivelando quanto il tema resti per lei delicato. 🔗 Leggi su Dilei.it

