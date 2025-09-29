Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli | la replica piccata dopo le accuse!
Giancarlo Magalli risponde a Katia Ricciarelli e svela retroscena inediti sul suo rapporto con Pippo Baudo. Una lettera che riaccende la polemica. Da che parte state? Chi ha davvero ragione tra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli? Una domanda che accende la curiosità e infiamma il web. Dopo l’ultima intervista della soprano a Verissimo, il conduttore ha deciso di rompere il silenzio, ma lo ha fatto a modo suo: con una lettera pubblicata su Facebook. Nessuna comparsata in tv, niente ospitate: Magalli ha scelto il suo profilo per replicare duramente a Ricciarelli, che in diretta aveva lanciato accuse pesanti, arrivando a definirlo una persona cattiva. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: giancarlo - magalli
Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)
“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli
Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”
Oggi alle 16.00 su #Canale5, Adriana Volpe sarà ospite a #Verissimo per il primo confronto tv, dopo sette anni, con Giancarlo Magalli. - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Magalli: "Pippo Baudo non voleva più sentire Katia Ricciarelli. La sua assistente era fondamentale per lui" - X Vai su X
Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli, stoccata su Pippo Baudo: "Penso t'interessi mantenere viva la polemica" - Pippo Baudo, scontro tra Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli: le versioni discordanti del conduttore e della soprano ... Riporta virgilio.it
Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli: «Vuoi mantenere viva la polemica su Pippo Baudo per andare ospite, penso retribuita, in tv» - Il conduttore è intervenuto nella querelle che aveva diviso l’ex moglie di Pippo Baudo e la sua assistente, rivelando anche i motivi del divorzio: «Nonostante fossi stata avvertita, ti presentasti in ... Si legge su vanityfair.it