Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli | Vuoi mantenere viva la polemica su Pippo Baudo per andare ospite penso retribuita in tv

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore è intervenuto nella querelle che aveva diviso l’ex moglie di Pippo Baudo e la sua assistente, rivelando anche i motivi del divorzio: «Nonostante fossi stata avvertita, ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

giancarlo magalli a katia ricciarelli vuoi mantenere viva la polemica su pippo baudo per andare ospite penso retribuita in tv

© Vanityfair.it - Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli: «Vuoi mantenere viva la polemica su Pippo Baudo per andare ospite, penso retribuita, in tv»

In questa notizia si parla di: giancarlo - magalli

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)

“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”

giancarlo magalli katia ricciarelliMagalli risponde a Katia Ricciarelli: “Ho riferito quanto mi disse Baudo. A me uno schiaffo? Vuoi solo polemica” - Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare "una sberla" per le sue parole su Pippo ... Come scrive fanpage.it

giancarlo magalli katia ricciarelli“Tiene viva la polemica per farsi pagare come ospite”: Giancarlo Magalli risponde a Katia Ricciarelli - Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli: "Vuole sberle? Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Magalli Katia Ricciarelli