Giampaolo Amato arriva in aula scortato per l' inizio del processo d' appello | il video

L'ex medico - che cammina con l'aiuto di una stampella - è stato condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso la moglie e la suocera . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giampaolo Amato arriva in aula scortato per l'inizio del processo d'appello: il video

Giampaolo Amato, al via il processo d’appello. La difesa: “Serve una nuova perizia tossicologica”

Profondo scambio di opinioni tra i vertici regionali dei giornalisti e il capo della Procura sui risvolti informativi attorno al presunto omicidio della ginecologa Isabella Linsalata, che nel 2021 sarebbe stata avvelenata e uccisa dal marito Giampaolo Amato, oculist - facebook.com Vai su Facebook

Processo Amato, al via l’appello. Il medico in aula con la stampella - In primo grado era stato condannato all’ergastolo per gli omicidi della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera Giulia Tateo ... Da bologna.repubblica.it

Giampaolo Amato, al via il processo d’appello: l’ex medico in aula con una stampella - Il medico 65enne è accusato di avere ucciso moglie e suocera e in primo grado è stato condannato all'ergastolo. Lo riporta msn.com