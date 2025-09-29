Giampaolo Amato al via il processo d’appello La difesa | Serve una nuova perizia tossicologica

Bologna, 29 settembre 2025 - Iniziato alle 9.30 questa mattina il processo d'appello a carico di Giampaolo Amato, è accusato di avere ucciso moglie e suocera. Amato, testa bassa, scortato dalle guardie, si è presentato in camicia azzurra, con una stampella. Il presidente della Corte Domenico Stigliano ha dato l'ok alle riprese in aula. Per i giudici di primo grado, Giampaolo Amato uccise moglie e suocera non solo per il desiderio di vivere liberamente la relazione con l’amante più giovane e di ereditare il denaro delle sue vittime, quindi, ma per un insieme di “pressioni” ben più complesse. Un anno fa, l’oculista ed ex medico della Virtus basket di 65 anni è stato condannato all’ergastolo per avere ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo, a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, avvelenandole con un mix di farmaci ospedalieri, Midazolam (benzodiazepina) e Sevoflurano (anestetico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

