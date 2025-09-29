giada tong chen il volto della nuova generazione di imprenditrici

In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen. In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen emerge come simbolo di una nuova generazione di imprenditrici: giovani, determinate e capaci di muoversi con naturalezza tra mercati e culture diverse e lo dimostra anche nel discorso introdotto alla Camera dei deputati, per il “Made in Italy sul nuovo posizionamento globale delle imprese”. Nata a Bologna, Giada Tong Chen si colloca tra le figure più interessanti del panorama femminile, anno 95, laureata in Business & Management e successivamente specializzata con un MBA a Milano, con un background nella moda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

