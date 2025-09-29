Giada Tong Chen il volto della nuova generazione di imprenditrici
In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen. In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen emerge come simbolo di una nuova generazione di imprenditrici: giovani, determinate e capaci di muoversi con naturalezza tra mercati e culture diverse e lo dimostra anche nel discorso introdotto alla Camera dei deputati, per il “Made in Italy sul nuovo posizionamento globale delle imprese”. Nata a Bologna, Giada Tong Chen si colloca tra le figure più interessanti del panorama femminile, anno 95, laureata in Business & Management e successivamente specializzata con un MBA a Milano, con un background nella moda. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: giada - tong
Giada Tong Chen, il volto della nuova generazione di imprenditrici. - X Vai su X
Escono oggi! • "Forever War – La saga" di Joe Haldeman, Oscar Draghi Urania. • "Il gran maestro della scuola demoniaca. Il graphic novel – 5", di Mo Xiang Tong Xiu, Oscar Ink • "Il gran maestro della scuola demoniaca. Il graphic novel – 6", di Mo Xiang Ton - facebook.com Vai su Facebook
Giada Tong Chen, il volto della nuova generazione di imprenditrici - In un panorama economico sempre più globale, in cui talento e visione si intrecciano con velocità e innovazione, il nome di Giada Tong Chen ... Scrive 361magazine.com
Temptation Island, la foto choc di Giada Giovannelli col volto insanguinato: «Questo è mio padre» - Giada Giovannelli choc, la foto dell'ex Temptation Island col volto insanguinato: «Questo è mio padre». Segnala ilmessaggero.it