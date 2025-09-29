GF news Luca Calvani oggi sposa Alessandro! Ex gieffini presenti

Ebbene sì, Luca Calvani sposa Alessandro Franchini, che finora è stato il suo fedele fidanzato. Una bellissima notizia per i fan del Grande Fratello 18, ma anche inaspettata! proprio oggi che si festeggiano i 25 anni del reality show di Canale 5 con l’inizio della 19esima edizione, condotta da Simona Ventura, avviene il matrimonio. L’attore ha deciso così di coronare il suo sogno e di diventare il marito del suo Ale, che l’ha sostenuto a distanza durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma chi è presente al lieto evento? Ci sono gli ex gieffini? Ebbene sì. Vediamo insieme tutti i dettagli che stanno uscendo fuori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF news, Luca Calvani oggi sposa Alessandro! Ex gieffini presenti

Luca Calvani sposa il compagno Alessandro Franchini: la cena prima della cerimonia è una bellissima festa della luce - Solo candele, parole intime e l’abbraccio dei più cari: così Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini hanno celebrato la vigilia delle nozze: «Abbiamo condiviso pensieri d’amore a lume di cande ... Secondo vanityfair.it

