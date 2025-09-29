GF 2025 | Cristina Ascanio e Floriana gli opinionisti ex concorrenti Cosa fanno oggi

Simona Ventura ritorna in televisione e lo fa tornando alle origini su Mediaset. Dopo avere portato al successo L'Isola dei famosi, la conduttrice riparte dai reality con una nuova avventura al Grande Fratello, al via lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5. Ad affiancarla in studio ci saranno tre opinionisti, ovvero volti storici del format diventato un fenomeno cult della tv italiana: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. SuperSimo ha voluto fortemente i tre ex concorrenti per sottolineare il legame con il passato e fare da guida ai concorrenti - tutti personaggi sconosciuti - che si apprestano a varcare la soglia della fantomatica porta rossa della casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - GF 2025: Cristina, Ascanio e Floriana gli opinionisti (ex concorrenti). Cosa fanno oggi

