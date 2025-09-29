Gerry Scotti e Samira in lacrime per un momento toccante a Ruota della fortuna

Una delle puntate più memorabili di “La Ruota della Fortuna” è andata in onda il 28 settembre, lasciando un’impronta indelebile nel pubblico e nei protagonisti. La serata ha visto la partecipazione di Veronica, una giovane operaia che ha conquistato un montepremi record di 200 mila euro, trasformando il game show in un momento di grande emozione e commozione. La vittoria della concorrente ha suscitato lacrime e applausi, evidenziando come le storie autentiche possano rendere ancora più coinvolgente questa trasmissione televisiva. l’andamento della sfida e i momenti salienti. il percorso di Veronica durante la gara. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gerry Scotti e Samira in lacrime per un momento toccante a Ruota della fortuna

