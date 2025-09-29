Germania l’estrema destra cresce ma non sfonda

Dalle elezioni in Germania, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia che interessava 150 distretti e città, confermato il predominio della CDU, che con circa il 33-35% dei voti si mantiene primo partito, mentre continua ad affermarsi l’ascesa significativa dell’estrema destra rappresentata da Alternative für Deutschland (AfD), che ha triplicato i suoi consensi raggiungendo circa il 14,5-16,5% . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Germania, l’estrema destra cresce ma non sfonda

