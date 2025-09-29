george clooney e adam sandler nel trailer di jay kelly

Una nuova anteprima di un film molto atteso è stata recentemente resa disponibile, offrendo uno sguardo più approfondito sulla trama e sui protagonisti di questa produzione che promette di essere tra le candidate principali agli Oscar. Il trailer, diffuso da Netflix, introduce una commedia drammatica interpretata da celebrità del calibro di George Clooney e Adam Sandler, suscitando grande interesse nel pubblico e nella critica. presentazione della nuova pellicola. Il film in questione è stato scritto e diretto da Noah Baumbach, noto per il suo stile narrativo distintivo. La produzione vede anche la partecipazione di Laura Dern e Louis Partridge, contribuendo a creare un cast di alto livello. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

