george clooney cerca il significato della vita nel nuovo trailer di jay kelly

Il 5 dicembre arriverà sugli schermi di Netflix il film diretto da Noah Baumbach presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Arriverà il 5 dicembre su Netflix, dopo una distribuzione limitata prevista per il 19 novembre, il film Jay Kelly con star George Clooney, di cui è stato condiviso online un nuovo trailer. Il video mostra qualche nuova sequenza del progetto diretto da Noah Baumbach che è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, nel mese di settembre. Cosa racconta Jay Kelly Il nuovo trailer anticipa che al centro della trama ci sono le vicende della celebre star del cinema Jay Kelly (interpretato da George Clooney) e del suo devoto manager Ron (ruolo affidato a Adam Sandler) . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

