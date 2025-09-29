La sfida di Marassi tra il Genoa e la Lazio chiude ufficialmente la quinta giornata del campionato di Serie A. Ad oggi si tratta di un confronto di bassa classifica, tra due formazioni che hanno incontrato evidenti difficoltà in questo avvio di stagione. Partiamo dai padroni di casa, che ancora non sono riusciti a vincere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol a Marassi