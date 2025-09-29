Genoa-Lazio | dove vederla canale tv diretta streaming e formazioni

2025-09-29 05:44:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La Lazio deve rialzarsi dopo il derby perso e fa visita al Genoa, a Marassi, lunedì sera alle 20:45. I rossoblù però, con appena 2 punti in 4 partite, non se la passano meglio dei biancocelesti. Per entrambe l’avvio di campionato è stato da incubo e i protagonisti, in panchina e in campo, sono tutti nell’occhio del ciclone delle critiche. Il posticipo di questa quinta giornata si preannuncia quindi ad alta tensione sia per gli uomini di Sarri – che oltretutto affronteranno la sfida in piena emergenza, tra infortuni e squalifiche – sia per quelli di Vieira. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

