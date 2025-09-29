Genoa-Lazio | dove vederla canale tv diretta streaming e formazioni
2025-09-29 05:44:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La Lazio deve rialzarsi dopo il derby perso e fa visita al Genoa, a Marassi, lunedì sera alle 20:45. I rossoblù però, con appena 2 punti in 4 partite, non se la passano meglio dei biancocelesti. Per entrambe l’avvio di campionato è stato da incubo e i protagonisti, in panchina e in campo, sono tutti nell’occhio del ciclone delle critiche. Il posticipo di questa quinta giornata si preannuncia quindi ad alta tensione sia per gli uomini di Sarri – che oltretutto affronteranno la sfida in piena emergenza, tra infortuni e squalifiche – sia per quelli di Vieira. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Genoa-Lazio: dove vederla, canale tv, diretta streaming e formazioni - La Lazio deve rialzarsi dopo il derby perso e fa visita al Genoa, a Marassi, lunedì sera alle 20:45.
Oggi in TV, dove vedere Parma-Torino, Genoa-Lazio e la Serie C - Non mancano le partite da poter seguire in televisione neanche nella giornata di oggi, lunedì 29 settembre 2025. Da tuttomercatoweb.com