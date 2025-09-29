Genoa Lazio 0-3 riscatto immediato dopo il derby per Sarri | il Genoa di Vieira spreca troppo e resta a secco di vittorie
Genoa Lazio 0-3, riscatto immediato dopo il derby per Sarri: il resoconto della partita vinta dai biancocelesti. Un calcio alla crisi, una risposta da grande squadra. La Lazio si lascia alle spalle la delusione del derby perso e riparte con una vittoria schiacciante e convincente, espugnando per 3-0 il campo del Genoa. La squadra dell’ex Juve Maurizio Sarri, nonostante le pesanti assenze a centrocampo, ha offerto una prova di grande cinismo e qualità, punendo un Genoa generoso ma troppo sprecone. I biancocelesti mettono subito la partita in discesa. Dopo nemmeno cinque minuti, Matteo Cancellieri sblocca il risultato: l’attaccante, servito da un’imbucata perfetta di Taty Castellanos, accelera sulla destra e con un tiro a giro supera il portiere Leali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
