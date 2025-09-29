Genoa Lazio 0-3 LIVE | gol di Zaccagni!

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa Lazio, al Ferraris la sfida valida per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La 5ª giornata di Serie A porta in scena al “Ferraris” un confronto dal grande fascino: Genoa–Lazio. I rossoblù guidati da Patrick Vieira, protagonisti di un avvio convincente e desiderosi di sfruttare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa lazio 0 3 live gol di zaccagni

© Calcionews24.com - Genoa Lazio 0-3 LIVE: gol di Zaccagni!

In questa notizia si parla di: genoa - lazio

Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

genoa lazio 0 3Quando si gioca Genoa - Lazio? - Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

genoa lazio 0 3Genoa Lazio 0-0 LIVE: inizia la sfida! - Genoa Lazio, al Ferraris la sfida valida per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La 5ª giornata di Serie A porta in scena al “Ferraris” un confron ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Lazio 0 3