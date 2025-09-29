Genoa-Lazio 0-3 le pagelle | Castellanos 8 gol e assist Cancellieri 7,5 prima rete in biancoceleste Vasquez 4,5 stecca
La Lazio travolge il Genoa 3-0 a Marassi e torna a vincere dopo le difficoltà di questo inizio di stagione. Reduce dalla sconfitta nel derby con la Roma, la squadra di Sarri va oltre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Genoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights - quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3-
Genoa-Lazio 0-3, le pagelle dei biancocelesti: Basic (7), che sorpresa. Cancellieri (8) prova di maturità - Decisive le reti nella prima frazione di Cancellieri (4') e Castellanos (30'), mentre nella ripresa è Zaccagni (63') a chiudere ...