Genova, 29 settembre 2025 - Entrambe hanno cominciato male il campionato e il monday night di Marassi diventa l'occasione per cominciare a dare una prima scossa alla classifica: il discorso vale a maggior ragione per il Genoa, fermo a 2 punti e destinato a mantenere questo bottino anche al triplice fischio in una gara cominciata già in salita, con il cartellino giallo rimediato da Vasquez dopo appena 24" che sa di presagio di sventura. E così sarà. Al Ferraris, infatti, passa la Lazio, che travolge i rossoblù grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, salendo così a 6 punti: non ancora abbastanza per rientrare nel gruppone delle squadre di alta classifica, ma di certo utile a dare un po' di respiro a Sarri dopo le recenti tormentate settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Lazio 0-3, i biancocelesti risorgono con un tris