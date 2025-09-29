Genoa-Lazio 0-3 i biancocelesti risorgono con un tris

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, 29 settembre 2025 - Entrambe hanno cominciato male il campionato e il monday night di Marassi diventa l'occasione per cominciare a dare una prima scossa alla classifica: il discorso vale a maggior ragione per il Genoa, fermo a 2 punti e destinato a mantenere questo bottino anche al triplice fischio in una gara cominciata già in salita, con il cartellino giallo rimediato da Vasquez dopo appena 24" che sa di presagio di sventura. E così sarà. Al Ferraris, infatti, passa la Lazio, che travolge i rossoblù grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, salendo così a 6 punti: non ancora abbastanza per rientrare nel gruppone delle squadre di alta classifica, ma di certo utile a dare un po' di respiro a Sarri dopo le recenti tormentate settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

genoa lazio 0 3 i biancocelesti risorgono con un tris

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Lazio 0-3, i biancocelesti risorgono con un tris

In questa notizia si parla di: genoa - lazio

Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

genoa lazio 0 3Genoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights - quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3- Secondo sport.sky.it

genoa lazio 0 3Genoa-Lazio 0-3, le pagelle: Cancellieri, Taty e Zaccagni mattatori. Rossoblù troppo in ombra - Può poco sul vantaggio della Lazio, reattivo invece su Castellanos e Cancellieri pochi istanti. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Lazio 0 3