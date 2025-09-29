Genoa Lazio 0-3 | finisce così! I biancocelesti tornano alla vittoria!

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa Lazio, al Ferraris la sfida valida per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La 5ª giornata di Serie A porta in scena al “Ferraris” un confronto dal grande fascino: Genoa–Lazio. I rossoblù guidati da Patrick Vieira, protagonisti di un avvio convincente e desiderosi di sfruttare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa lazio 0 3 finisce cos236 i biancocelesti tornano alla vittoria

© Calcionews24.com - Genoa Lazio 0-3: finisce così! I biancocelesti tornano alla vittoria!

In questa notizia si parla di: genoa - lazio

Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

genoa lazio 0 3Serie A: Genoa-Lazio 0-3 - Un ritorno al successo per i biancocelesti, favorito dalle reti nel primo tempo di Cancellieri e Cas ... Riporta ansa.it

genoa lazio 0 3Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti - 0 il Genoa a Marassi nell’ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due ko consecutivi, tra cui quello nel derby. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Lazio 0 3