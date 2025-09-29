Genoa-Lazio 0-3 | Cancellieri Castellanos e Zaccagni in gol Sarri si rialza a Marassi

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio vince per tre a zero contro il Genoa e ritrova la vittoria che mancava dalla seconda giornata di campionato. La squadra di Sarri in piena emergenza rialza la testa abbandonando il 4-3-3, credo del suo allenatore e affidandosi a un 4-4-2 di pragmatismo puro. La Lazio a Marassi è accorta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genoa - lazio

Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

genoa lazio 0 3Serie A, Genoa-Lazio 0-3: i biancocelesti tornano al successo - La formazione di Sarri, reduce da due ko consecutivi, si impone a Marassi 3- Secondo lapresse.it

genoa lazio 0 3Genoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights - quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Lazio 0 3