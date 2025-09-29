Genoa Lazio 0-2 LIVE | fine primo tempo!
Genoa Lazio, al Ferraris la sfida valida per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La 5ª giornata di Serie A porta in scena al “Ferraris” un confronto dal grande fascino: Genoa–Lazio. I rossoblù guidati da Patrick Vieira, protagonisti di un avvio convincente e desiderosi di sfruttare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: genoa - lazio
Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Serie A, Genoa-Lazio 0-2 a fine primo tempo: gol di Cancellieri e Castellanos Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-a - facebook.com Vai su Facebook
#Genoa-#Lazio, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Lazio spietata, Genoa troppo timido: Cancellieri e Castellanos firmano il 2-0 all’intervallo - Nemmeno cinque minuti sul cronometro e i biancocelesti si portano. Scrive tuttomercatoweb.com
Genoa-Lazio 0-2 | Castellanos raddoppia ?? Marusic, assist fatale ?? | OneFootball - Raddoppio della Lazio alla mezz'ora su una palla persa proprio da Vitinha: stavolta a colpire è il Taty Castellanos, che colpisce in caduta su un cross di Marusic. Segnala onefootball.com