Genoa e Lazio costrette a vincere | a Vieira servono i gol Sarri cambia ancora
L'allenatore francese vuole rilanciare Colombo contro un avversario in emergenza. Il tecnico biancoceleste vira sul 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Calcio, risultati serie A: questa sera Parma-Torino, Genoa-Lazio
Stefano Cieri e Filippo Grimaldi - L'allenatore francese vuole rilanciare Colombo contro un avversario in emergenza. Scrive gazzetta.it
Genoa, carica Vieira: “Per battere la Lazio saranno decisivi i dettagli” - Il tecnico chiede la prima vittoria in campionato. Riporta genova.repubblica.it