Genoa e Lazio costrette a vincere | a Vieira servono i gol Sarri cambia ancora

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore francese vuole rilanciare Colombo contro un avversario in emergenza. Il tecnico biancoceleste vira sul 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Genoa-Lazio, centrocampo da reinventare: si inverte il trend

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

genoa lazio costrette vincereGenoa, carica Vieira: “Per battere la Lazio saranno decisivi i dettagli” - Il tecnico chiede la prima vittoria in campionato. Riporta genova.repubblica.it

