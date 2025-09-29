gemma galgani in lacrime a uomini e donne agnese bidona guido

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata prevalentemente su Gemma Galgani e le sue conoscenze. La situazione si è immediatamente surriscaldata dando luogo a dinamiche degne di nota. A seguire, poi, si è parlato anche di altri argomenti. Le conoscenze di Gemma Galgani a UeD e le lacrime della dama. La puntata del 29 settembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani a centro studio, la quale sta uscendo con ben tre cavalieri, ovvero, Pasquale, Antonio e Mario. Il primo ci ha subito tenuto a chiarire una cosa con Arcangelo, il quale l’aveva criticato per il modo in cui aveva scherzato con Tina Cipollari chiamandola “Panzerottina”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

