Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne Agnese bidona Guido

Tutto.tv | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata prevalentemente su Gemma Galgani e le sue conoscenze. La situazione si è immediatamente surriscaldata dando luogo a dinamiche degne di nota. A seguire, poi, si è parlato anche di altri argomenti. Le conoscenze di Gemma Galgani a UeD e le lacrime della dama. La puntata del 29 settembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani a centro studio, la quale sta uscendo con ben tre cavalieri, ovvero, Pasquale, Antonio e Mario. Il primo ci ha subito tenuto a chiarire una cosa con Arcangelo, il quale l’aveva criticato per il modo in cui aveva scherzato con Tina Cipollari chiamandola “Panzerottina”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

gemma galgani in lacrime a uomini e donne agnese bidona guido

© Tutto.tv - Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne, Agnese bidona Guido

In questa notizia si parla di: gemma - galgani

Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giorgio Manetti: ''Tornerei in Tv come presentatore. Gemma Galgani? Caso particolare''

Gemma galgani in vacanza: glamour e relax lontano dalla tv

Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio

gemma galgani lacrime uominiUomini e Donne, Gemma in lacrime per Mario - Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 29 settembre, la dama torinese si è trovata davanti tre uomini: ... Segnala msn.com

gemma galgani lacrime uominiUomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime dopo la rottura con Mario: Tina Cipollari ironizza con lo scottex - Nonostante gli anni trascorsi e le tante storie vissute davanti alle telecamere, la dama torinese non sm ... Si legge su quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Gemma Galgani Lacrime Uomini