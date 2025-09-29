Gemello live all' Hacienda per il ' ' One Shot Game 2025' '

Torna Gemello live al One Shot Game 2025.Le storiche audizioni di Honiro, che riprendono l’operazione di scouting che ha portato volti importanti nella storia dell’etichetta e nello scenario musicale, come, ad esempio, Ultimo, Shiva, Capo Plaza, Vegas Jones, Il Tre e molti altri, diventano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

