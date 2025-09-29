Gemello live all' Hacienda per il ' ' One Shot Game 2025' '
Torna Gemello live al One Shot Game 2025.Le storiche audizioni di Honiro, che riprendono l’operazione di scouting che ha portato volti importanti nella storia dell’etichetta e nello scenario musicale, come, ad esempio, Ultimo, Shiva, Capo Plaza, Vegas Jones, Il Tre e molti altri, diventano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, Gemello torna live al One Shot Game 2025: audizioni per nuove promesse della musica - La Capitale diventa ancora una volta il punto di riferimento per chi sogna di farsi strada nel mondo della musica: torna il One Shot Game 2025, l’evento promosso da Roma Capitale e vincitore ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it