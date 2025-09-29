Gematica e SCT ecco la piattaforma che rivoluziona la gestione dei container
Ottimizzare spazi e processi è un aspetto ormai determinante per il successo e la crescita dei porti. Il progetto di ricerca e sviluppo “TMP4OCM” risponde proprio a questa esigenza. Diretto da Gematica srl, in collaborazione con il Salerno Container Terminal (SCT), il progetto ha portato alla creazione di YDES (Yard Decision Engine System), una piattaforma software avanzata progettata per ottimizzare la locazione dei container in tempo reale. YDES è un sistema modulare e scalabile, basato su un’architettura a microservizi, che si articola in diversi livelli: Presentation Layer (YDES Portal): L’interfaccia utente web, intuitiva e moderna, che fornisce una visione sinottica dello stato del piazzale e offre all’operatore suggerimenti di allocazione in tempo reale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
