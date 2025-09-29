GdF cambio al vertice del Comando Interregionale dell’Italia centrale
Il generale Fabrizio Cuneo, attuale Comandante Interregionale dell’Italia centro-settentrionale della Guardia di Finanza con sede a Firenze, andrà a sostituire il generale Ignazio Gibilaro, appena nominato vicedirettore dell’Aisi, al Comando Interregionale dell’Italia centrale con sede a Roma. Il generale Cuneo, classe 1961, rimarrà comunque in carica pochi mesi perché andrà in pensione a maggio del 2026. Il ministro Guido Crosetto con il generale Ignazio Gibilaro (Imagoeconomica). Cuneo era stato nominato alla guida del Comando Interregionale dell’Italia centro-settentrionale nel marzo 2022 quando subentrò al generale di corpo d’armata Sebastiano Galdino, chiamato alla guida dell’Ispettorato per gli Istituti di istruzione delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
Cambio al vertice del Rotary Club Pisa: Paolo Ghezzi è il nuovo presidente
Cambio al vertice Confesercenti, Gronchi è nuovo presidente
Guardia di Finanza, cambio al vertice del comando di Livorno: l'arrivo del colonnello Forcina e i saluti di Antuofermo
Cambio al vertice dei Carabinieri del Trentino: Ederle lascia, arriva Pezzillo - https://labusa.info/cambio-al-vertice-dei-carabinieri-del-trentino-ederle-lascia-arriva-pezzillo/ - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, cambio al vertice del comando provinciale trentino. Lunedì 29 l'avvicendamento, il colonnello Andrea Pezzillo prende il posto di Matteo Ederle - X Vai su X
GdF, cambio al vertice del Comando Interregionale dell’Italia centrale - Al posto di Ignazio Gibilaro, neo vicedirettore dell'AISI, arriverà Fabrizio Cuneo. lettera43.it scrive
Cambio al vertice della Gdf: giovedì la cerimonia di passaggio, Vaccaro cede il posto a Pace - La cerimonia di avvicendamento avrà luogo il 25 settembre prossimo, con inizio alle 10:00 nei locali della Caserma “Alfredo Lombardi ... Segnala siracusaoggi.it