Gazzetta dello Sport | Milan da leoni Napoli errori e scelte discutibili

Napolipiu.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> MILANO – Max Allegri ha preso «il Diavolo per le corna» e lo ha portato in cima alla classifica. Dopo cinque giornate, il Milan condivide il primato con Napoli e Roma, ma il successo sui campioni d’Italia vale più dei numeri: entusiasmo, consapevolezza e la certezza di poter competere fino in fondo. Lo racconta Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come i rossoneri abbiano dominato il primo tempo e resistito con cuore nella ripresa, quando sono rimasti in dieci. Pulisic trascinatore, Modric maestro Il 2-0 maturato nei primi 45 minuti è frutto di qualità e organizzazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

