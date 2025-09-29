"> MILANO – Max Allegri ha preso «il Diavolo per le corna» e lo ha portato in cima alla classifica. Dopo cinque giornate, il Milan condivide il primato con Napoli e Roma, ma il successo sui campioni d’Italia vale più dei numeri: entusiasmo, consapevolezza e la certezza di poter competere fino in fondo. Lo racconta Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come i rossoneri abbiano dominato il primo tempo e resistito con cuore nella ripresa, quando sono rimasti in dieci. Pulisic trascinatore, Modric maestro Il 2-0 maturato nei primi 45 minuti è frutto di qualità e organizzazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Milan da leoni. Napoli, errori e scelte discutibili”