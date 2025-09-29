GazaTrump presenta il piano per la pace | ok da Netanyahu Incognita Hamas

“Una giornata storica”. Così Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato di avere concordato un piano in 20 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. Sull’annuncio del presidente Usa e del premier israeliano incombe però l’incognita Hamas. “Il piano di Trump non ha finora raggiunto Hamas né alcun gruppo palestinese. Le sue disposizioni sono troppo vicine alla posizione israeliana”, ha subito dichiarato un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, in un’intervista ad Al Jazeera. “Esamineremo la proposta americana e la discuteremo con le fazioni palestinesi”, ha aggiunto. Dopo il bilaterale alla Casa Bianca con Netanyahu, Trump ha presentato la sua proposte per porre fine al conflitto e stabilire un governo postbellico nel territorio palestinese martoriato dalla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza,Trump presenta il piano per la pace: ok da Netanyahu. Incognita Hamas