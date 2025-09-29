Gaza Ufficio Statistica di Israele ammette | Guerra crea crisi familiare 34% di mogli di riservisti vuole divorzio stato mentale dei figli peggiora

Secondo un'indagine condotta dall'Ufficio Centrale di Statistica israeliano, la guerra sta avendo effetti negativi in ambito domestico, generando crisi di coppia, difficoltà economiche e psicologiche delle partner, peggioramento sulla salute mentale dei figli La guerra nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

