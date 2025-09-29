Gaza Trump vede Netanyahu | Accordo di pace più che vicino | Piano Usa in 20 punti | Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In cambio della liberazione degli israeliani, si legge nella proposta americana, Tel Aviv rilascerà 250 prigionieri palestinesi. Prevista l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza trump vede netanyahu accordo di pace pi249 che vicino piano usa in 20 punti entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump vede Netanyahu: "Accordo di pace più che vicino" | Piano Usa in 20 punti: "Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi"

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

gaza trump vede netanyahuTrump-Netanyahu, incontro alla Casa Bianca: pubblicato il piano Usa per Gaza in 20 punti - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Da leggo.it

gaza trump vede netanyahuTrump e Netanyahu, incontro alla Casa Bianca. Donald: «Fiducioso nell'accordo su Gaza». E Bibi si scusa per raid a Doha - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Vede Netanyahu