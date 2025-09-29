Gaza Trump | molto fiducioso su accordo per cessate il fuoco
New York, 29 set. (askanews) - Rispondendo ai giornalisti che lo incalzavano sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, mentre sulla soglia della Casa Bianca salutava il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il presidente Trump ha detto oggi: "Sono molto fiducioso". I due leader hanno cominciato l'incontro sul piano di pace in 21 punti presentato da Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
