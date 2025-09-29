Gaza Trump | molto fiducioso su accordo per cessate il fuoco

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 29 set. (askanews) - Rispondendo ai giornalisti che lo incalzavano sull'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, mentre sulla soglia della Casa Bianca salutava il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il presidente Trump ha detto oggi: "Sono molto fiducioso". I due leader hanno cominciato l'incontro sul piano di pace in 21 punti presentato da Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gaza trump molto fiducioso su accordo per cessate il fuoco

© Quotidiano.net - Gaza, Trump: molto fiducioso su accordo per cessate il fuoco

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

gaza trump molto fiduciosoTrump, molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza - Lo ha detto Donald Trump accogliendo alla Casa Bianca il premier Benjamin Netanyahu. Come scrive tuttosport.com

gaza trump molto fiduciosoTrump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: «Molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu e' arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Molto Fiducioso