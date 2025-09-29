Gaza Trump lancia piano di pace in 20 punti con ok di Israele | stop a ostilità liberazione ostaggi Striscia amministrata da Board of Peace con tycoon e Blair

Alla Casa Bianca presentato un piano in 20 punti: stop immediato al conflitto, ostaggi liberi in 72 ore, Gaza smilitarizzata e sotto gestione transitoria Dopo il bilaterale fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il tycoon ha lanciato un "p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, Trump lancia "piano di pace" in 20 punti con ok di Israele: stop a ostilità, liberazione ostaggi, Striscia amministrata da Board of Peace con tycoon e Blair

