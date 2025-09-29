Gaza Trump | Giorno davvero importante Siamo molto molto vicini

“Questo è un giorno davvero importante, una giornata meravigliosa. Siamo molto vicini, più che molto vicini” ad un accordo. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump all’inizio della conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Se accettata da Hamas, questa proposta prevede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi rimasti, e in nessun caso oltre 72 ore. Quindi gli ostaggi stanno tornando”, ha affermato Trump presentando il piano dell’amministrazione di Washington per mettere fine alla guerra a Gaza. Questo articolo Gaza, Trump: "Giorno davvero importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Trump: "Giorno davvero importante. Siamo molto, molto vicini"

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

la Repubblica. . La Casa Bianca ha pubblicato il piano Trump per Gaza in 20 punti. Nei primi due si legge che la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini" che "sarà riqualificata a benef - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, piano di Trump in 20 punti: "Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi, amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace" #israele #guerra #gaza #29settembre - X Vai su X

Gaza, Trump: "Giorno davvero importante. Siamo molto, molto vicini" - (LaPresse) "Questo è un giorno davvero importante, una giornata meravigliosa. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Il piano Trump per Gaza: ostaggi liberi in 72 ore e governo provvisorio con Usa e Blair. «Siamo più che vicini a un accordo» - Il premier israeliano è negli Stati Uniti: dopo il vertice con il presidente americano, si è presentato con lui in conferenza stampa. editorialedomani.it scrive