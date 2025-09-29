Gaza Trump accoglie Netanyahu | Sono fiducioso
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto all’entrata della West Wing della Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale lunedì discute in un faccia a faccia il piano dell’amministrazione di Washington per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. “ Sono fiducioso “, ha detto Trump ai cronisti che gli chiedevano se fosse ottimista sulla pace nella Striscia in tempi brevi e se ci fosse un accordo sui 21 punti del piano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca per l'incontro - il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio - con il presidente americano. Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per Gaza dell'amministrazione Trump # - X Vai su X
Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump accoglie Netanyahu: "Sono fiducioso" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto all'entrata della West Wing della Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale ... lapresse.it scrive
Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: «Molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu e' arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Lo riporta ilmessaggero.it