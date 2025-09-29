Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto all’entrata della West Wing della Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale lunedì discute in un faccia a faccia il piano dell’amministrazione di Washington per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. “ Sono fiducioso “, ha detto Trump ai cronisti che gli chiedevano se fosse ottimista sulla pace nella Striscia in tempi brevi e se ci fosse un accordo sui 21 punti del piano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Trump accoglie Netanyahu: "Sono fiducioso"