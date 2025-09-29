Gaza Trump accoglie Netanyahu | Sono fiducioso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto all’entrata della West Wing della Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale lunedì discute in un faccia a faccia il piano dell’amministrazione di Washington per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. “ Sono fiducioso “, ha detto Trump ai cronisti che gli chiedevano se fosse ottimista sulla pace nella Striscia in tempi brevi e se ci fosse un accordo sui 21 punti del piano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

