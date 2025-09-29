Gaza sofferenza continua La Flotilla avanza

La guerra a Gaza non si ferma. Ancora decine le vittime civili mentre la Global Sumud Flotilla continua a fare rotta verso la Striscia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Gaza, palestinesi piangono loro cari: "Qui sofferenza, fame e morte"

Gaza, Tajani segue Meloni dopo telefonata a Netanyahu: “Sofferenza della popolazione inaccettabile, accoglieremo 50 palestinesi” – VIDEO

Gaza, Tajani: “Accoglieremo altri 50 palestinesi, sofferenza inaccettabile della popolazione”

gaza sofferenza continua flotillaIsraele, la guerra a Gaza in diretta, prosegue il viaggio della Flotilla, Crosetto: “Se forzano il blocco rischio effetti drammatici” - Le ultime notizie sul genocidio di Israele a Gaza, prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia ... Lo riporta fanpage.it

gaza sofferenza continua flotillaLa Flotilla non si ferma: «Aiutare Gaza è un dovere, non una provocazione» - Mentre il governo italiano alza muri diplomatici e ammonimenti ufficiali, la Global Sumud Flotilla continua a guardare verso ... unionesarda.it scrive

