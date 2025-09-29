Gaza scatta il presidio permanente anche a Parma

Parmatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 29 settembre parte il presidio permanente per la Palestina e in solidarietà alla popolazione di Gaza anche a Parma. Come sta già avvenendo in numerose altre città. Si terrà a partire dalle ore 17 in piazza Garibaldi, per tutta la settimana e fino a sabato 4 ottobre, giornata della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

