Gaza Riviera il finanziamento da $345mln del Ceo di Oracle Ellison al Tony Blair Institute per piano sionista di deportazione palestinesi
L’uomo più ricco del mondo e l’ex premier britannico: tra miliardi al Tony Blair Institute, lobbying sui dati sanitari e il piano Gaza Riviera Il Tony Blair Institute, divenuto famoso negli ultimi giorni per aver ideato il piano di tregua che dovrebbe, secondo i rumors, entrare in vigore a Ga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana
Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”
Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”
Donald Trump avrebbe cambiato idea sul futuro di Gaza: nessuna espulsione di massa, quella fantasticata nello Studio ovale al fianco di Benjamin Netanyahu a inizio sua presidenza (la Riviera di Gaza).
Governo israeliano senza pudore cala maschera su genocidio Gaza. Ministro Smotrich: "Sara miniera d'oro immobiliare assieme a Usa". Obiettivo: cacciare dalla terra e uccidere i palestinesi. Per denaro. Fare di Gaza una Riviera con investimenti per 100 mld