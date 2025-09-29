Gaza | qualcosa si muove per il cessate il fuoco

Tutti i media israeliani parlano di una possibilità reale per raggiungere al cessate il fuoco a Gaza. Decisivo l’incontro tra Netanyahu e Trump di oggi, ma il preludio al faccia a faccia tra i due leader, che ha visto Netanyahu confrontarsi con Steve Witkoff, l’inviato Usa per il Medio oriente, e Jared Kushner (il genero di Trump che non ha nessun titolo per negoziare, ma sta ovunque), sembra sia andato bene. Per parte sua Trump da alcuni giorni ripete il suo mantra votato all’ottimismo, che alla fine si ha sintetizzato così: “sono tutti sono a bordo “. Dove quel “tutti” dovrebbe ricomprendere anche Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com

