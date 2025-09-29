Gaza piano per la tregua | oggi il summit negli Usa
Tel Aviv, 29 settembre 2025 – Alla vigilia di un critico incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu – il quarto, quest’anno – Trump ha ostentato ancora una volta toni ottimistici. “Le cose procedono molto bene” ha detto alla tv commerciale israeliana Ch. 13, riferendosi ai contatti preliminari con le parti in causa circa il suo piano “in 21 punti” per la chiusura del conflitto a Gaza e per l’avvio di un processo di sviluppo e di armonia regionale. “Vogliamo vedere – ha aggiunto – un nuovo Medio Oriente ”. Dal premier israeliano Trump si aspetta adesso di ottenere un “via libera” per far decollare così il suo progetto che parte con la liberazione in tempi stretti degli ostaggi israeliani e prosegue con un ritiro israeliano dalla Striscia accompagnato dall’ingresso di ingenti aiuti umanitari e seguito dall’inizio delle opere di ricostruzione con l’aiuto di diversi Paesi della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - piano
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”
Il piano di Israele e Usa per cacciare gli abitanti di Gaza dalla Striscia: la «città umanitaria» sulle macerie di Rafah
Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Sembra - facebook.com Vai su Facebook
Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, ha cancellato tutti i suoi post. Piano piano ne emerge qualcuno, come ad esempio questo che inneggia all’uccisione dei soldati israeliani. Pensava di arrivare a Gaza senza incontrare una pattuglia di contr - X Vai su X
Gaza, ecco il piano di Trump per il cessate il fuoco: tregua, governo transitorio e futuro palestinese - Il piano in 21 punti di Trump per Gaza annuncia tregua, ritiro israeliano dalla Striscia e governo transitorio verso uno Stato palestinese ma Hamas smentisce l’ok all’accordo ... Secondo msn.com
Gaza, Jerusalem Post: Hamas verso ok al piano Trump. Tregua di anni con Israele e governo tecnico - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Da leggo.it