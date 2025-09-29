Gaza piano per la tregua | oggi il summit negli Usa

Tel Aviv, 29 settembre 2025 – Alla vigilia di un critico incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu – il quarto, quest’anno – Trump ha ostentato ancora una volta toni ottimistici. “Le cose procedono molto bene” ha detto alla tv commerciale israeliana Ch. 13, riferendosi ai contatti preliminari con le parti in causa circa il suo piano “in 21 punti” per la chiusura del conflitto a Gaza e per l’avvio di un processo di sviluppo e di armonia regionale. “Vogliamo vedere – ha aggiunto – un nuovo Medio Oriente ”. Dal premier israeliano Trump si aspetta adesso di ottenere un “via libera” per far decollare così il suo progetto che parte con la liberazione in tempi stretti degli ostaggi israeliani e prosegue con un ritiro israeliano dalla Striscia accompagnato dall’ingresso di ingenti aiuti umanitari e seguito dall’inizio delle opere di ricostruzione con l’aiuto di diversi Paesi della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

