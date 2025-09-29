Gaza oggi l' incontro tra Trump e Netanyahu Il premier israeliano | Realizzeremo qualcosa di speciale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu terranno oggi una conferenza stampa congiunta al termine dei loro incontri a Washington. Lo rende noto la Casa Bianca con un cambio di programma, dato che inizialmente non era previsto alcun incontro con i media per Trump e Netanyahu. La conferenza stampa è stata fissata alle 13.15 ora di Washington, le 19.15 in Italia. Cautela da parte del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha confermato domenica la collaborazione di Israele con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per promuovere il piano di Washington per porre fine alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

