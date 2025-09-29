Washington, 29 settembre 2025 – Gli occhi del mondo sono puntati sulla Casa Bianca dove oggi si incontrano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Donald Trump: sul tavolo il piano degli Usa in 21 punti per la fine della guerra a Gaza. Bibi è a un bivio, stretto tra le pressioni americane per approvare il documento sul quale Trump sostiene “tutti in Medio Oriente sono d'accordo”, e la spinta contrapposta degli alleati oltranzisti al governo, che vogliono l'annessione di Gaza e di pezzi della Cisgiordania. Il presidente Usa invece propone il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo di Hamas a fronte del ritiro graduale delle forze armate israeliane dalla Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, oggi l’incontro Netanyahu-Trump. La Casa Bianca: “Molto vicini ad accordo Israele-Hamas”