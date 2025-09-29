Gaza Netanyahu rivelò il piano contro i palestinesi già nel 2001 | Colpirli così dolorosamente da essere insopportabile Usa facili da dirigere - VIDEO

Netanyahu "non era premier, ma aveva già in mente una strategia contro la Palestina e la rivelò chiedendo di spegnere la telecamera che però rimase accesa" Già nel 2001, quando non sapeva di essere ripreso, Benjamin Netanyahu rivelò il suo piano per la distruzione della Palestina.

