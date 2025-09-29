Gaza Netanyahu da Trump a Casa Bianca

9.32 Il presidente Usa riceve nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu. Occhi puntati su un possibile annuncio di un accordo su Gaza. Il piano in 21 punti di Trump per porre fine alla guerra è stato presentato la scorsa settimana ai leader arabi e musulmani dal presidente Usa. Su Truth, Trump ha scritto che c'è una reale possibilità di "grandezza in Medio Oriente. Tutti a bordo per qualcosa di speciale. Tutti si sono uniti per raggiungere un accordo, ora farlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

