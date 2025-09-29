Gaza Netanyahu | Accetto il piano di Trump per la pace | Hamas frena | Resistenza armata nostro diritto senza uno Stato

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza netanyahu accetto il piano di trump per la pace hamas frena resistenza armata nostro diritto senza uno stato

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Netanyahu: "Accetto il piano di Trump per la pace" | Hamas frena: "Resistenza armata nostro diritto senza uno Stato"

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

gaza netanyahu accetto pianoNetanyahu da Trump, 'accetto il piano per mettere fine alla guerra' - La Casa Bianca pubblica il piano, subito liberi gli ostaggi e 250 prigionieri pal ... Come scrive ansa.it

gaza netanyahu accetto pianoIl piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Accetto Piano