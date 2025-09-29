La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Netanyahu accetta il piano di Trump per la pace | Hamas frena: "Pende verso Israele"