Gaza Netanyahu accetta il piano di Trump per la pace | Hamas frena | Pende verso Israele

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta Usa in 20 punti prevede che tutti gli ostaggi siano liberati entro 72 ore e l'amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace; nessuno sarà costretto a lasciare Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

gaza netanyahu accetta pianoIl piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas; ... Da huffingtonpost.it

gaza netanyahu accetta pianoPiano per Gaza, entro 72 ore ostaggi liberi. Netanyahu accetta. Trump: "Se Hamas rifiuta sosterrò Israele per finire il lavoro" - Nei primi due si legge che la Striscia «sarà una zona deradicalizzata e libera ... Lo riporta cosenza.gazzettadelsud.it

