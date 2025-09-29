Gaza | Netanyahu accetta il piano di Trump Guerra se Hamas rifiuta
Gaza verrà smilitarizzata e Hamas dovra' consegnare tutte le armi. Nessuno sarà costretto a lasciare la Striscia. Ma non c'e' alcun impegno di Israele a non annettere la Cisgiordania. La fumata grigia arriva ad una settimana dal secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, seguito da una drammatica guerra a Gaza e da un'escalation delle tensioni in Medio Oriente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
#Tregua a #Gaza, #Netanyahu da #Trump. Il #piano in 21 punti #MedioOriente #StrisciadiGaza #Israele #Hamas #Palestina
Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia
Il piano per Gaza: prendere o lasciare. Hamas accetti entro 72 ore o Trump sosterrà Netanyahu "nel fare quello che deve" - Trump riceve Netanyahu alla Casa Bianca, Israele accetta un piano in 20 punti: rilascio degli ostaggi entro 72 ore; cessate il fuoco; amnistia per Hamas;
Netanyahu accetta il piano di pace di Trump, puntato alla tempia di Hamas - Il premier israeliano si scusa col Qatar per il raid su Doha