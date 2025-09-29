Gaza | Netanyahu accetta il piano di Trump Guerra se Hamas rifiuta

Gaza verrà smilitarizzata e Hamas dovra' consegnare tutte le armi. Nessuno sarà costretto a lasciare la Striscia. Ma non c'e' alcun impegno di Israele a non annettere la Cisgiordania. La fumata grigia arriva ad una settimana dal secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, seguito da una drammatica guerra a Gaza e da un'escalation delle tensioni in Medio Oriente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

