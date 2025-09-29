Gaza | mozione in consiglio regionale per il riconoscimento della Palestina
Sarà presentata domani in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta a sollecitare il Governo italiano affinché riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, “in coerenza con quanto già fatto da numerosi Paesi membri dell'Unione Europea e in conformità ai principi del diritto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approvata mozione in Senato Accademico: "A Gaza in corso una forma di pulizia etnica"
Gaza, il centrodestra boccia la mozione per sospendere l’accordo militare Italia-Israele. Conte: “Indecenti e ipocriti”
Mozione del Senato Accademico sulla violazione dei diritti umani nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania Approvata nella seduta del 26 settembre
Rete studenti medi Marche, 'scuole riconoscano genocidio a Gaza'. Mozione: "interrompere rapporti con realtà che lo sostengono" #ANSA
Gaza, M5S: “Approvata nostra mozione in Consiglio Regionale per lo stop ai rapporti con il governo Netanyahu” - «Grazie al Movimento 5 Stelle, oggi il Consiglio regionale della Campania compie un gesto politico e morale necessario: condanna la barbarie in atto a Gaza e chiede ufficialmente al Governo italiano i ... Lo riporta ilvescovado.it
GAZA: RISOLUZIONE CDX CONSIGLIO REGIONALE, “SOSTENIAMO GOVERNO NELLA RICERCA DI SOLUZIONE SERIA” - L’AQUILA – “Abbiamo depositato oggi una risoluzione che impegna il presidente della Regione e il governo regionale a promuovere e sostenere ogni iniziativa del governo italiano utile alla risoluzione ... Segnala abruzzoweb.it