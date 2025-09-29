Gaza Meloni sente Trump Oggi alla Casa Bianca il vertice con Netanyahu che può sbloccare il piano di pace

Giornata decisiva, si spera, quella di oggi, per interrompere l’assedio di Gaza. Donald Trump incontra Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parleranno d el piano di 21 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. “Negoziati sul mio piano sono alla fase finale” ha detto il presidente americano, parlando con Axios e dicendosi speranzoso che l’accordo possa essere annunciato nei prossimi giorni o addirittura oggi stesso. “Il mondo arabo vuole la pace, Israele vuole la pace e Bibi vuole la pace – ha detto ancora riferendosi a Netanyahu – se facciamo questa cosa, sarà un grande giorno per Israele e il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

