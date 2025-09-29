Giornata decisiva, si spera, quella di oggi, per interrompere l’assedio di Gaza. Donald Trump incontra Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parleranno d el piano di 21 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. “Negoziati sul mio piano sono alla fase finale” ha detto il presidente americano, parlando con Axios e dicendosi speranzoso che l’accordo possa essere annunciato nei prossimi giorni o addirittura oggi stesso. “Il mondo arabo vuole la pace, Israele vuole la pace e Bibi vuole la pace – ha detto ancora riferendosi a Netanyahu – se facciamo questa cosa, sarà un grande giorno per Israele e il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaza, Meloni sente Trump. Oggi alla Casa Bianca il vertice con Netanyahu che può sbloccare il piano di pace