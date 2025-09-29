Gaza Meloni sente Trump Oggi alla Casa Bianca il vertice con Netanyahu che può sbloccare il piano di pace
Giornata decisiva, si spera, quella di oggi, per interrompere l’assedio di Gaza. Donald Trump incontra Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parleranno d el piano di 21 punti per mettere fine alla guerra a Gaza. “Negoziati sul mio piano sono alla fase finale” ha detto il presidente americano, parlando con Axios e dicendosi speranzoso che l’accordo possa essere annunciato nei prossimi giorni o addirittura oggi stesso. “Il mondo arabo vuole la pace, Israele vuole la pace e Bibi vuole la pace – ha detto ancora riferendosi a Netanyahu – se facciamo questa cosa, sarà un grande giorno per Israele e il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Gaza, Trump: «Negoziati sul mio piano in fase finale». E Meloni sente il presidente Usa - Il ministro Crosetto, dopo avere incontrato una delegazione degli attivisti, avvisa: 'se forzano il blocco c'è il rischio di effetti ...
Trump-Netanyahu, il vertice sul cessate il fuoco: «Faremo qualcosa di speciale». E la Meloni sente il presidente Usa - L'ennesimo da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza.