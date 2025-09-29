Gaza le prime reazioni di Hamas sul piano Usa | Studieremo la proposta in buona fede

Il team negoziale di Hamas « studierà la proposta di Trump » su Gaza in « buona fede ». Lo riferisce una fonte diplomatica ad Al Jazeera dopo che Qatar ed Egitto hanno consegnato il piano di Trump al team negoziale del gruppo palestinese. Dopo l’annuncio dei venti punti del piano per la pace a Gaza fatto da Donald Trump, affiancato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu sono arrivate inizialmente reazioni scomposte da parte di alcuni membri Hamas e non positive. Mahmoud Mardawi, esponente del movimento, ha per esempio spiegato ad Al Jazeera che il gruppo non era stato informato dell’iniziativa prima del suo annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

Il “piano Usa per Gaza” di Trump e Netanyahu: Blair “garante” e la sicurezza affidata a Israele. “Hamas firmi o finiremo il lavoro”. Prime reazioni: “Inaccettabile” - I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Gaza, le prime reazioni di Hamas sul piano Usa: «Studieremo la proposta, in buona fede» - Palazzo Chigi: «Una pace giusta e duratura è possibile con uno Stato di Israele e uno Stato palestinese che vivono ... Come scrive open.online